Schutter beschreef Parkland-bloedbad in video's: 'Jullie gaan dood'

De 19-jarige Nikolas Cruz, die in februari zeventien mensen doodschoot op een school in de Amerikaanse staat Florida, kondigde zijn plannen aan in video's op zijn smartphone. In de filmpjes, die gisteren zijn vrijgegeven, zegt hij dat hij de volgende schoolschutter van 2018 is. "Jullie gaan allemaal dood."

Cruz maakte de drie video's met zijn mobiele telefoon. Het is niet bekendgemaakt van wanneer de beelden zijn, maar mogelijk zijn ze gemaakt op de dag van het bloedbad op de Parkland-school in Broward County. Zo zegt de tiener: "Vandaag is de dag dat het allemaal begint. De dag dat mijn slachting begint. Als ik op het nieuws verschijn, weten jullie allemaal wie ik ben."

Hij zegt verder dat hij een eenzaam leven leidt en dat hij iedereen en alles haat. "Maar door de kracht van mijn AR (een semi-automatisch geweer, red.) weten jullie straks wie ik ben. Ik heb er genoeg van dat mensen me een domoor en idioot noemen."

Voorbedachten rade

In andere fragmenten bespreekt de schutter verder hoe hij het bloedbad wil aanrichten en dat hij zeker twintig medescholieren wil doden. Uit bewakingsbeelden blijkt dat hij zijn plan later die dag vrijwel precies zo uitvoert als hij in de video's beschrijft.

Momenteel loopt er een rechtszaak tegen Cruz. Hij is aangeklaagd voor zeventienvoudige moord en kan daarvoor de doodstraf krijgen. De openbaar aanklager in Florida heeft de filmpjes vrijgegeven in de hoop dat de beelden bewijzen dat de schutter met voorbedachten rade handelde.

Amerikaanse media melden dat Cruz psychische problemen had. Hij kreeg enkele jaren speciaal onderwijs en zou sinds de dood van zijn moeder flink in de war zijn geweest. De 19-jarige was om disciplinaire redenen van de Parkland-school gestuurd.