Kim Kardashian wil dat Trump gratie verleent aan 63-jarige

Realityster Kim Kardashian heeft president Trump bezocht in het Witte Huis om te pleiten voor de vrijlating van een 63-jarige grootmoeder die een levenslange celstraf uitzit.

Alice Marie Johnson zit al ruim 20 jaar vast vanwege een drugsmisdrijf. De vrouw werd in 1996 veroordeeld omdat ze boodschappen tussen dealers en klanten faciliteerde. Het was haar eerste overtreding. In haar straf is opgenomen dat ze niet vervroegd kan vrijkomen.

Kardashian kwam oktober vorig jaar achter het bestaan van Johnson door een video op social media. Sindsdien betaalt ze de advocatenkosten voor Johnson.