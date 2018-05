Illegaal stel fraudeerde na verwoestende flatbrand in Londen voor 145.000 euro

Een man en een vrouw die al ruim vijftien jaar illegaal in Engeland wonen, hebben toegegeven dat ze misbruik hebben gemaakt van de verwoestende brand in de Grenfell-toren, in juni vorig jaar. Ze hebben ten onrechte voor bijna 145.000 euro aan hotelovernachtingen en onkostenvergoedingen gekregen.

Bij de brand in Grenfell Tower in Londen vielen zeker 72 doden en raakten ongeveer 70 mensen gewond. De twee, Elaine Douglas (51) en Tommy Brooks (51) uit Jamaica, zeiden tegen hulpverleners en de gemeente dat ze door de brand dakloos waren geworden.

Een gemeente-ambtenaar ontdekte de leugen. Douglas en Brooks hadden gezegd dat ze in flat 91 op de negentiende verdieping woonden. In werkelijkheid zat flat 91 op de twaalfde etage.

Klachten over het eten

Voordat de leugen aan het licht kwam, hadden de twee al uitgebreid geprofiteerd van allerlei voorzieningen en hulpacties. Ze werden meer dan een jaar ondergebracht in hotels, kregen tickets voor het openbaar vervoer en creditcards voor allerlei uitgaven. Zo kregen ze een apart restaurantpasje met een tegoed van meer dan 10.000 euro omdat ze klachten hadden over het eten in een hotel.

De twee zijn erin geslaagd sinds 2002 de Britse immigratiedienst te ontlopen. Ze maakten ook misbruik van de coulance van de overheid na de rampzalige brand. Gedupeerden van wie de status niet onmiddellijk duidelijk was, kregen te horen dat ze een verblijfsvergunning voor zeker vijf jaar kregen.

De rechter doet op 13 juni uitspraak in de zaak.

Op de foto met prins Charles

Er is eerder een geruchtmakende zaak geweest van een fraudeur na de flatbrand. De 52-jarige Anh Nhu Nguyen beweerde dat hij bij de brand zijn vrouw en zoon had verloren. Hij wilde aanspraak maken op geld en nieuwe woonruimte.

Hulpverleners kregen argwaan toen hij niet consistent bleek in zijn verklaringen. Bewoners van de Grenfell Tower zeiden ook dat ze Nguyen helemaal niet kenden.

Hij bleek ergens in Oost-Londen te wonen, maar dat weerhield hem er niet van uitgebreid op tv zijn trieste verhaal te doen. Ook stond hij vooraan toen prins Charles, vergezeld door een legertje fotografen, een bezoek bracht aan gedupeerden van de brand.

Nguyen werd veroordeeld tot 21 maanden cel.