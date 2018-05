Vrouw ontdekt op internet dat haar man nóg een vrouw heeft

Een man van 51 is door de rechtbank in Assen veroordeeld omdat hij met twee vrouwen tegelijk was getrouwd.

De geboren Drent was in Nieuw-Zeeland stiekem in het huwelijksbootje gestapt, terwijl hij nog met een Nederlandse vrouw was getrouwd. Bigamie is in Nederland en Nieuw-Zeeland verboden.

De bedrogen vrouw kwam erachter via internet. "Zij zag foto's van het huwelijk van haar man in Nieuw-Zeeland op internet staan", vertelt een medewerkster van Slachtofferhulp tegen het Dagblad van het Noorden. "Ze wilde het eerst niet geloven. Het was een enorme schok voor haar."

'Hij dacht gescheiden te zijn'

"Hij hield steeds vol verder te willen", vertelde het slachtoffer in de rechtszaal. "Ook toen hij achteraf gezien al getrouwd was." De man werd veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij 500 euro schadevergoeding betalen.

Volgens zijn advocaat ging de man ervan uit dat de scheiding na een eerder bezoek aan de advocaat was geregeld. "Hij dacht gescheiden te zijn en vrij om te trouwen. Hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat daar meer voor nodig is." Niet veel later was de scheiding met de Nederlandse overigens wel rond.

De man was niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij woont volgens RTV Drenthe met zijn nieuwe echtgenote in Nieuw-Zeeland.