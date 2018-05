Producent slaappil Roseanne: racisme is geen bijwerking

De zender ABC besloot te stoppen met Roseanne, omdat de hoofdrolspeelster een beledigende tweet had verstuurd over een adviseur van president Barack Obama. Ze zei dat de in Iran geboren zwarte Amerikaanse het product was de Moslimbroederschap en Planet of the Apes. Barr is zelf een fervent aanhanger van Trump en de Republikeinen.

Na ophef over die tweet en het schrappen van de tv-serie bood Roseanne excuses aan. "Dit getuigde van slechte smaak. Het spijt me oprecht dat ik een slechte grap maakte over haar politiek en haar uiterlijk. Ik had beter moeten weten."

Maar ze gaf ook deels de schuld aan de slaappil die ze had ingenomen. "Het was 2 uur 's nachts en ik was behoorlijk versuft."