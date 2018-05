Eén supermarktketen weert tabak, de rest volgt niet

Ook bij tankstations blijft tabak een vast onderdeel van het assortiment. "Ondernemers moeten zelf afwegen hoe ze hier mee omgaan", zegt een woordvoerder van de belangenvereniging voor zelfstandige pomphouders, waarbij meer dan duizend tankstations zijn aangesloten. "Tabak is bij ons een aanzienlijk marktaandeel. Dan praat je zomaar over 50 tot 60 procent in de shop. Dat kun je niet zomaar vervangen."

Shell stopt er ook niet mee: "Sigaretten komen steeds meer buiten het zicht te liggen, tegelijkertijd komt er meer aandacht voor gezonde en verse producten", zegt een woordvoerder.

Afdekken

Als het aan het kabinet ligt mag al het rookwaar per 2020 niet meer in het zicht liggen. In een voorstel staat dat supermarkten het dan nog wel gewoon mogen verkopen, maar dan wel het tabakswaar moeten afdekken. Verschillende supermarkten en tankstations doen dat nu al. In 2022 moet de maatregel ook gaan gelden voor tankstations en andere plaatsen waar je tabak kan kopen.

De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het voorstel.