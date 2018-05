Politie blundert met foto onschuldige jongen in opsporingsprogramma

Een dag na de uitzending bleek dat de politie twee foto's had verwisseld. "In het dossier zijn twee foto's terechtgekomen van twee verschillende jongens die allebei een wit shirt dragen. We hebben de verkeerde foto naar het opsporingsprogramma gestuurd", vertelt een politiewoordvoerder.

De beelden verschenen op televisie en internet en werden honderden keren gedeeld. De jongen die als verdachte werd aangemerkt, zat op het moment van de mishandeling met zijn familie in Turkije en had er niets mee te maken.

"We zijn er niet trots op, dit had niet mogen gebeuren", zegt de woordvoerder. De politie heeft excuses gemaakt, maar de familie vindt dat het leed al is geschied. De familie heeft een advocaat ingeschakeld en beraadt zich op juridische stappen.

Brief van de politie

De jongen vindt het door allerlei dreigementen lastig om over straat te gaan, zegt een neef van hem tegen Omroep Brabant. "Hij is bang om buiten te fietsen of met vrienden af te spreken. Morgen moet hij naar school, dat vindt hij ook moeilijk."

"Iedereen heeft de beelden gezien, maar de rectificatie is maar een paar keer gedeeld. De politie heeft ons geadviseerd om de brief van hen, waarin staat dat hij het niet heeft gedaan maar mee te nemen. De meeste mensen kennen ons hier in Tilburg wel. Dat is het moeilijke: iedereen kijkt je nu raar aan. Dat doet echt pijn in het hart."