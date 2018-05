WK wielrennen in Nederland op losse schroeven: Groningen haakt af

De provincie Groningen wil de portemonnee niet trekken om het WK wielrennen in 2020 binnen te halen.

Een meerderheid in Provinciale Staten ziet het niet zitten om daarvoor zes miljoen euro neer te tellen. Daarmee staat het wereldkampioenschap in Groningen en Drenthe op losse schroeven.

Wat doet Drenthe?

Een gedeputeerde in Drenthe zei eerder dat Groningen ook moet investeren, anders komt Drenthe niet over de brug. Die provincie besluit volgende week of er vijf miljoen euro wordt gereserveerd. In totaal is er 16 miljoen euro nodig voor het wielerevenement, meldt RTV Noord.

Los van de financiering is nog niet zeker of het WK wielrennen naar Noord-Nederland komt. Binnen enkele maanden besluit de bond waar het WK in 2020 wordt gehouden.