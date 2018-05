Medewerker marine vast na dood echtgenote op Curaçao

Een Nederlandse medewerker van de Koninklijke Marine is aangehouden nadat zijn vrouw dood werd gevonden op Curaçao.

De vrouw, afkomstig uit Hengelo, werkte ook bij de marine. Haar lichaam werd vorig weekend gevonden in een zwembad.

De man uit Apeldoorn wordt volgens het Openbaar Ministerie op het eiland verdacht van nalatigheid of betrokkenheid bij haar dood. Er wordt onderzocht of het gebruik van alcohol en drugs tot de dood hebben geleid.

Het lichaam van de vrouw is vandaag aangekomen in Nederland. De hechtenis van de man is tijdelijk opgeheven, zodat hij met het stoffelijk overschot naar Nederland kon, schrijft Omroep Gelderland.