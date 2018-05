Gameplatform Steam verwijdert spel over schietpartijen op scholen

Gameplatform Steam heeft een spel over schietpartijen op scholen uit zijn online winkel verwijderd. In het spelActive Shooter kruipen spelers in de huid van een schutter op een school. Mede omdat er de afgelopen tijd bloedige schietpartijen waren op Amerikaanse scholen was er veel kritiek op de game. Active Shooter zou vanaf 6 juni te downloaden zijn geweest via Steam.

Nabestaanden van de schietpartij in februari op een school in Florida klaagden al langer over de game. Ouders en andere verwanten en vrienden van kinderen die op scholen zijn neergeschoten begonnen daarna een petitie en die werd meer dan 180.000 keer ondertekend.

Steams moederbedrijf Valve zegt dat de ontwikkelaar, Revived Games, zich al vaker heeft misdragen. Valve heeft alle games van de ontwikkelaar uit de schappen gehaald.

Trol

Volgens Valve is de man achter Revived Games ene Ata Berdiyev. Het bedrijf noemt hem "een trol", die in het verleden klanten heeft gepest en auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft gepubliceerd. Ook zou hij recensies van gebruikers hebben gemanipuleerd. "We doen geen zaken met mensen die zich zo gedragen."

De BBC heeft contact gezocht met Revived Games, dat zegt dat Ata Berdiyev niet de maker is van het spel. Berdiyev zou wel een goede vriend zijn van de maker, die zich Arthur Belkin noemt. Het bedrijf weigerde de Britse omroep verder te woord te staan.