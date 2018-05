Noord-Koreanen durven bij BBC kritiek te leveren op Kim Jong-un

In zeldzame interviews hebben enkele Noord-Koreanen kritiek geleverd op dictator Kim Jong-un. Ze omschrijven hun leider als een "kleine vampier", die het geld van de Noord-Koreaanse bevolking opzuigt.

De twee kritische Noord-Koreanen hadden via ondergrondse kanalen contact met het BBC-programma van Victoria Derbyshire, zelfs al lopen ze daardoor het risico te worden geëxecuteerd of gevangengezet. Ze zijn volledig geanonimiseerd en hun uitspraken zijn door acteurs nagesproken.

Dat Noord-Koreanen zich uitspreken tegen het regime is zeer uitzonderlijk, weet NOS-correspondent Garrie van Pinxteren. Ze bezocht het land ooit zelf en merkte dat het bijna onmogelijk was om zelfs maar met mensen te praten. "In de spaarzame momenten dat ik zonder begeleiding op straat kon rondlopen, weken mensen terug als ik op ze afliep. Je kwam nooit dichter dan twee meter bij ze in de buurt, te ver om iets te kunnen vragen."

Dat het BBC-programma wel met gewone burgers in het Stalinistische land kon spreken, heeft te maken met een goed netwerk via Zuid-Koreaanse groepen die weer ondergrondse contacten hebben in het buurland. "Ze hebben die mensen overtuigend anonimiteit kunnen bieden. Want als ze worden gepakt, komen ze in een kamp terecht, en niet alleen zij, maar ook hun familie."