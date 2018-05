Het begint krap te worden op militaire begraafplaats Arlington

"Amerikanen zullen moeten nadenken of die criteria zo ruim moeten blijven", zegt historicus Alex Krijger in NOS Met het Oog op Morgen. Die vraag is lastig, want deze kwestie ligt zeer gevoelig. "Als er iets is wat Amerikanen hoog en laag in de samenleving bindt, is het het respect voor oorlogsveteranen. Daar moet je niet aankomen."

Graven ruimen om plaats te maken voor nieuwe is daarom absoluut uitgesloten. Net als het idee om alleen hogere militaire rangen een plekje te gunnen. "Het leger wil daar niet aan toornen, hebben ze al gezegd. Dat is het mooie aan Arlington. Een generaal kan daar naast een soldaat liggen."