Omstreden Duitse IND-directeur: ik ben niet corrupt

"Ik heb geen geld aangenomen. De beschuldiging van corruptie slaat nergens op", zegt de voormalige directrice van het immigratiedienstkantoor in Bremen tegen Bild. Het is haar eerste reactie op het schandaal bij de dienst dat al weken de voorpagina's domineert. In Bremen zouden meer dan 1000 vluchtelingen onterecht een verblijfsvergunning hebben gekregen.

"Het ging niet meer om het lot van de mensen, maar puur om het zo effici├źnt mogelijk wegwerken van het aantal aanvragen", zegt oud-directrice Ulrike B. tegen de krant. Volgens haar was er te weinig personeel om al die aanvragen te behandelen. "Dat was algemeen bekend."

Ook de top van de immigratiedienst is altijd op de hoogte geweest van de problemen, aldus B. "Alleen het interesseerde niemand, alle asielaanvragen moesten worden weggewerkt."

Te soepel

Het schandaal kwam vorige maand aan het licht, toen bleek dat de Bremense tak van de immigratiedienst te soepel was geweest met het afgeven van verblijfsvergunningen. Tussen 2013 en 2016 zouden zeker 1200 vluchtelingen een vergunning hebben gekregen, terwijl hun identiteit niet goed was gecontroleerd.

De vraag is of er steekpenningen zijn aangenomen of dat de directrice handelde uit medemenselijkheid.

Fouten

De voormalige directrice ontkent niet dat er fouten zijn gemaakt. "Fouten maken is menselijk, iedereen maakt fouten, ook ik." Naar haar en nog vijf anderen loopt een gerechtelijk onderzoek. Ze wordt ervan verdacht dat ze met behulp van een advocaat documenten heeft vervalst.

Volgens Ulrike B. ligt de fout vooral bij de leiding van de immigratiedienst. "Zij zijn de schuldigen, niet ik." Ze is ervan overtuigd dat er nog meer aan het licht zal komen.

Excuses minister

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer is gisteren samen met de huidige chef van de Duitse immigratiedienst vijf uur lang in een speciale zitting ondervraagd. Daarbij ging het om vragen over de politieke verantwoordelijkheid van de minister en de organisatie bij de Duitse immigratiedienst.

Seehofer verontschuldigde zich voor de fouten die er zijn gemaakt, maar benadrukte opnieuw dat hij pas in april over de fouten is geïnformeerd. Alle partijen zijn het erover eens dat kwaliteit voor kwantiteit moet gaan bij de Duitse immigratiedienst. Dat zal wel betekenen dat een asielprocedure nog langer zal duren. Op dit moment duurt die gemiddeld drie maanden.