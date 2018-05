Veel klachten over 'flitsparkeren' Haarlem

Restaurants verliezen klanten. Patiënten van zorginstellingen komen in tijdnood. Aannemers kunnen hun bouwklussen niet afmaken. Tientallen klachten zijn er inmiddels binnen over een parkeermaatregel die de gemeente Haarlem op 1 mei rond de binnenstad heeft ingevoerd. Ook de recherche en een woningbouwvereniging hebben geklaagd.

De omstreden maatregel komt erop neer dat je niet langer dan één uur op een bepaalde plek mag parkeren. Na dat ene uur mag je 24 uur niet op die plek terugkomen.

Herstel na herseninfarct

Flitsparkeren pakt in de praktijk slecht uit, zegt Elly Keisers bij NH Nieuws. Zij is patiënt bij een fysiotherapeut na een herseninfarct. "Nu moet ik eerder stoppen met sporten om op tijd bij de auto te zijn. Daar herstel ik niet sneller van. Ik kom uit Zwaanshoek, dus moet ik met de auto komen. Met het openbaar vervoer is het geen doen; dan ben ik de hele dag onderweg. Als ik niet meer met de auto kan komen, stop ik."

Zorgcentrum De Koningin trekt ook aan de bel. Meerdere artsen en therapeuten in de Koninginnebuurt spreken hun zorgen uit over de parkeermaatregel en de bereikbaarheid van het zorgcentrum. Ook aannemers en servicemonteurs klagen. Een uurtje parkeren is voor de meeste klussen veel te kort, betogen ze.

Op de fiets

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelt dat restaurants in de Burgwalbuurt en rond de Amsterdamse Poort klanten verliezen. Een woordvoerder wijst erop dat in ieder geval een restaurant veel 'zakelijke eters' heeft. van wie je niet kunt verwachten dat ze op de fiets komen.

De KHN-woordvoerder zegt dat de parkeergarages in Haarlem te ver weg liggen om een alternatief te zijn. "Het uitbreiden van één uur naar drie uur maximaal betaald parkeren zou wel een goede oplossing zijn", stelt hij.

Morgen vergadert de Haarlemse gemeenteraad over de kwestie.