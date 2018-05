Veel schade na onweersbuien van gisteren

De onweersbuien die gisteren over het land trokken, hebben veel schade aangericht. Verzekeraars zijn nog aan het inventariseren hoe groot de schade precies is, maar het Verbond van Verzekeraars schat dat het zeker om vele miljoenen euro's gaat.

Volgens de verzekeraars zijn zogeheten salvageteams, die komen helpen na grote schade door bijvoorbeeld brand of noodweer, gisteren zeventig keer in actie gekomen. Dat is vergelijkbaar met de inzet van de teams tijdens Oud en Nieuw.

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het moeilijk is om de schade in te schatten. Dat komt door het zeer lokale karakter van het noodweer. In sommige plaatsen stonden in de ene wijk de straten blank, terwijl er in de andere wijk niets aan de hand was.

Regionaal viel er vooral veel neerslag op de lijnen Deventer-Ede-Utrecht en Rotterdam-Barendrecht-Drechtsteden. Dat leidde tot ondergelopen kelders, beschadigde daken en omgevallen bomen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft waarschijnlijk morgen een concreter beeld van de omvang van de schade.

In deze video een overzicht van de meest bijzondere beelden van gisteren: