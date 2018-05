Amsterdam culturele hoofdstad, meeste aanbod in het noorden

Dat Amsterdam de cultuurhoofdstad van Nederland, is niet heel verrassend. Maar dat de inwoners in het noorden van ons land het meest kunnen genieten van musea, podiumkunsten en concerten is dat wel. "Want het beeld bestaat vooral dat alles in Amsterdam en de Randstad gebeurt", legt onderzoeker Robert Ponds uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Ponds werkte mee aan de Atlas voor gemeenten die vanmiddag in Leeuwarden gepresenteerd wordt. "De atlas is een jaarlijks terugkerend onderzoek waar we steeds inzoomen op een thema. Dit jaar is dat cultuur."

"We hebben een zogenoemde cultuurindex ontwikkeld, waarbij we gekeken hebben naar twintig verschillende indicatoren die het volledige spectrum van het culturele aanbod dekken om te kijken in welke gemeente en in welke regio het aanbod per inwoner het grootst was."

En daar blijkt dus uit dat Amsterdam het beste scoort op cultureel gebied. "Het is natuurlijk een grote stad. Die heeft per definitie meer te bieden. Maar ook per inwoner biedt Amsterdam meer dan andere steden. Dat zie je ook bij andere historische steden die een duidelijke centrumfunctie voor de regio hebben. Zo hebben Maastricht, Leeuwarden en Utrecht per inwoner ook veel cultuur te bieden", zegt Ponds.