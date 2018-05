Kabinet in gesprek met gemeenten over contant betalen

Het kabinet is net als de Tweede Kamer niet blij met de ontwikkeling dat er bij steeds meer gemeenten aan de balie alleen nog gepind kan worden. Minister Ollongren zal de gemeenten daarop aanspreken, schrijft ze in antwoord op Kamervragen.

Vooral oudere burgers betalen liever contant als ze een nieuw rijbewijs of paspoort nodig hebben. Verschillende Kamerleden wezen het kabinet erop dat munten en bankbiljetten ook wettige betaalmiddelen zijn. Ook de Nationale ombudsman uitte kritiek op de gemeenten.

Veiliger

Volgens de minister is er geen duidelijk beeld te geven van het aantal gemeenten dat een pin-only beleid voert, maar het zijn er zeker meer dan twintig. Het uitbannen van contant geld is veiliger voor baliemedewerkers, redeneren de gemeenten.

Toch worden er in de praktijk vaak uitzonderingen gemaakt, schrijft Ollongren, bijvoorbeeld door mensen de mogelijkheid te geven van tevoren geld over te maken of door een eenmalige machtiging uit te schrijven. Maar contant betalen zou ook mogelijk moeten blijven.

Leren budgetteren

Er mag geen belemmering zijn voor het aanvragen van belangrijke documenten bij de gemeente, vindt de minister, omdat burgers daarvoor niet bij een andere aanbieder terechtkunnen. Bovendien kan contant betalen erg belangrijk zijn voor mensen die in de schuldsanering zitten en moeten leren budgetteren.

"Ik ben bereid tot nader overleg met de gemeenten en publieke instellingen over de acceptatie van contant geld", antwoordt Ollongren ook namens minister Hoekstra van Financiƫn en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.