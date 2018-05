Betalingen iDeal stijgt fors, tikkies en buitenlandse webshops zijn populair

Het gebruik van iDeal is vorig jaar flink gestegen. Nederlandse bankklanten betaalden in 2017 378 miljoen keer via de betalingsdienst. Dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder, toen er 280 miljoen iDeal-transacties waren.

In totaal ging er ruim 33 miljard euro over de digitale toonbank. De sterke groei wordt onder meer veroorzaakt door de populariteit van betaalverzoeken via apps als Tikkie en nieuwe opties zoals betalen met een QR-code, zegt iDeal-eigenaar Currence.

Ook gebruiken Nederlanders iDeal steeds vaker voor aankopen bij buitenlandse webwinkels. Bij ruim 7000 webwinkels in zestig andere landen kun je inmiddels met iDeal afrekenen.