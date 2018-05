Schutter Luik schoot dag voor aanval ex-gevangene dood

De dader van de schiet- en steekpartij in het centrum van Luik heeft een aantal uren voor zijn aanval zeer waarschijnlijk nog een man vermoord in de stad Marche-en-Famenne, ruim 50 kilometer ten zuiden van Luik. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon gezegd tegen de Waalse zender RTL.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de 31-jarige Benjamin Herman volgens de minister waarschijnlijk Michael Wilmet (30) vermoord, iemand die hij kende uit de gevangenis. Herman was op verlof.

Het federaal parket heeft een onderzoek naar de dood van Wilmet geopend. Herman wordt in deze zaak gezien als de hoofdverdachte. Belgische media meldden gisteravond dat Benjamin en Wilmet in Marche-en-Famenne een overval op een juwelier hadden gepleegd, maar dat is door Jambon niet bevestigd.

Drugs

Wilmet werd gisterochtend gevonden met een kogel in zijn hoofd. Er wordt nu onderzocht of deze moord mogelijk invloed had op de aanval in Luik. Ook wordt gekeken of Herman op het moment van de aanval onder invloed van drugs was. "Nadat hij die moord de nacht ervoor had gepleegd, had hij geen enkel vooruitzicht meer in de maatschappij", zei Jambon.

Gisterochtend kwamen in Luik de schutter, twee agenten en een man van 22 om het leven. Ook raakten vier agenten gewond. Later vanochtend geeft het federaal parket op een persconferentie meer informatie over de zaak.