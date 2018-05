Verwarde bewoners Rotterdam mogelijk sneller van het gas af

Rotterdam onderzoekt of mensen die verward zijn zo snel mogelijk van het gasnet afgekoppeld kunnen worden. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat het aantal incidenten waarbij gas of open vuur in het spel is, verder stijgt.

De toename van dit soort incidenten is substantieel, zei Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op een bijeenkomst over mensen die in de war zijn. Sinds begin vorig jaar waren er zo'n 3600 incidenten.

Het zijn met name twee grote incidenten die in de stad tot veel onrust leidden. In februari 2015 zette een verwarde flatbewoner de gaskraan open en hield er een aansteker bij. Er volgde een explosie. De schade was enorm. Vorig jaar veroorzaakte een andere verwarde man een felle uitslaande brand, waardoor een groot deel van een flat geƫvacueerd moest worden.

Wijkbrandweerman

Op de bijeenkomst maakte Rotterdam bekend dat "nog beter" moet worden samengewerkt met de hulpdiensten en woningcorporaties om mogelijke gevaarlijke situaties sneller op te sporen. "Er moet meer aandacht voor veiligheid en brandveiligheid zijn", zegt wethouder De Langen tegen RTV Rijnmond. "Nu is er veel aandacht voor de zorg, maar in de gesprekken over de zorg moet ook een wijkbrandweerman aanschuiven om te kijken hoe brand kan worden voorkomen."

"We kunnen ook zorgen dat deze groep met prioriteit van het gas afgehaald wordt", aldus de Langen. Hij verwijst daarmee naar het plan van het kabinet om Nederland in 2050 gasvrij te maken, onder meer door huishoudens niet meer op gas aan te sluiten.

Ook op andere plekken zijn er voorstellen om veel sneller dan in 2050 zonder gas te wonen en werken. In het aardbevingsgebied in Groningen begint binnenkort een experiment. Het nieuwe college van B en W in Amsterdam zei vorige week dat de hoofdstad in 2040 gasloos moet zijn.