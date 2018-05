Politie ontruimt grootste migrantenkamp in Parijs

De Franse politie is vanochtend vroeg begonnen met de ontruiming van het grootste illegale kamp met migranten in Parijs. Het gaat om het Millénaire-kamp, in de buurt van de Porte de la Villette in het noordoosten van de stad. Sinds eind vorig jaar wonen er tussen de 1500 en 2000 mensen in het kamp aan de oevers van het Canal Saint-Denis.

Burgemeester Hidalgo van Parijs had er de afgelopen weken bij de regering op aangedrongen het kamp te ontruimen. Ze sprak van "mensonterende toestanden" en "een humanitaire ramp".

De afgelopen tijd sloegen verschillende hulporganisaties alarm over de slechte leefomstandigheden in het kamp aan het kanaal. Begin deze maand verdronk een bewoner. Hij was vermoedelijk dronken, meldden Frans media.