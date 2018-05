Wekdienst 30/5: Zilveren Anjers en 'belevingsvlucht' rond Lelystad

Wat heb je gemist?

De rechter heeft juist gehandeld in de zaak tegen Michael P., de verdachte in de moord op Anne Faber. Dat zegt de president van het gerechtshof in de Volkskrant. Hij reageert daarmee op een open brief van Wim Faber, de vader van het slachtoffer, van afgelopen zaterdag.

Faber riep in de brief in de Volkskrant de rechter op om zijn functie neer te leggen. De rechter zou signalen van de psychische stoornis van Michael P. hebben genegeerd in een eerder verkrachtingszaak. Volgens de vader kreeg P. daardoor geen tbs en was hij in staat om Anne Faber te verkrachten en vermoorden.

De president van het gerechtshof verdedigt de rechter en zegt dat die heeft gedaan wat hij kon binnen het recht.

