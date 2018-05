Inwoners Oost-Nederland kunnen overlast van vliegtuig ervaren

Mensen die wonen onder de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport kunnen vanmiddag ervaren hoe het is om een vliegtuig op 1800 meter boven je huis te hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert een zogenoemde 'belevingsvlucht': een Boeing 737 van Transavia vliegt vanmiddag en vanavond een aantal keren over Gelderland, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland op hoogtes die overeenkomen met de toekomstige aankomst- en vertrekroutes. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom vliegveld Lelystad te herzien.

De Boeing 737 is een veelgebruikt vakantievliegtuig en is volgens het ministerie representatief voor de toestellen die vanaf 2020 gaan vliegen op Lelystad Airport. Op elf punten onder de routes worden geluidmetingen uitgevoerd. Inwoners en recreanten onder de vliegroutes kunnen tijdens en kort na de vlucht hun ervaringen online doorgeven via een link op de website belevingsvlucht.nl. De resultaten van beide peilingen worden begin juni openbaar gemaakt.

'Dit zegt niets'

De samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) hebben geen vertrouwen in de belevingsvlucht. Zij noemen het "een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan".

De actiegroepen vinden dat één vlucht niets zegt over de gemiddeld vijftig vliegtuigen per dag die in de toekomst overvliegen. Deze Boeing heeft ook geen passagiers aan boord, is daardoor lichter en zal minder motorvermogen nodig hebben, waardoor de geluidbelasting zou meevallen.

De vlucht vertrekt om 15.30 uur vanaf Schiphol en duurt tot 21.30 uur. Hij kan gevolgd worden op Flightradar24. Gegevens van de metingen zijn te volgen op belevingsvlucht.nl.