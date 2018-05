CDA en CU: vliegtuigwrakken WOII moeten worden geborgen

CDA-Kamerlid Van der Molen: "In 2020 hopen we in Nederland 75 jaar vrijheid te vieren. Voor die vrijheid is een hevige strijd geleverd. Om recht te doen aan de inspanningen die deze soldaten hiervoor hebben geleverd en uit respect voor de nabestaanden, vinden wij dat de Rijksoverheid het heft in handen moet nemen."

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf gaat het om een erezaak: "De vermiste piloten en bemanningsleden gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor onze vrijheid. Nabestaanden willen graag dat vliegtuigwrakken worden opgegraven zodat hun familieleden, zelfs als ze die niet zelf gekend hebben, kunnen worden geïdentificeerd en herbegraven."

Nu krijgen gemeenten maar 70 procent van de bergingskosten vergoed. CDA en ChristenUnie gaan ervan uit dat, als het Rijk en de gemeenten de handen ineen slaan, alle oorlogswrakken in tien jaar kunnen worden geborgen.

Hoge kosten

"De berging van een vliegtuig is best een ingewikkelde opgave. Ook al zegt men het niet hardop, de kosten van de berging wegen zwaar. Maar met de historische betekenis ervan in ons achterhoofd, heeft de Rijksoverheid een verantwoordelijkheid om recht te doen aan hen die onze bevrijding mogelijk hebben gemaakt", aldus Van der Molen.

De vliegtuigwrakken liggen verspreid over heel Nederland, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, onder het zand of op grond waar nog niet gebouwd is.

Sinds 1975 is de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, een groep militairen, veteranen, historici en luchtvaartdeskundigen, bezig om de historie van de luchtoorlog boven Nederland bloot te leggen.

Binnenkort praat de Tweede Kamer erover.