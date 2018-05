Al drie Mexicaanse journalisten vermoord in twee weken

In het noorden van Mexico is een journalist doodgeslagen. Het is de derde moord op een Mexicaanse journalist in twee weken tijd.

Het lichaam van Hector Gonzalez werd gevonden in Ciudad Victoria, de hoofdstad van de staat Tamaulipas. Hij werkte als regiocorrespondent voor de landelijke krant Excelsior en schreef onder meer over criminaliteit. De achtergrond van de moord wordt nog onderzocht.

Tamaulipas grenst aan de Amerikaanse staat Texas en wordt geteisterd door rivaliserende drugsbendes. In januari werd er ook al een journalist vermoord.

Gevaarlijkste land

Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. Volgens Article 19, een organisatie die strijdt voor vrijheid van meningsuiting, zijn dit jaar al zeker zes journalisten gedood. Vorig jaar waren dat er in totaal twaalf.

Het totale aantal moorden in Mexico neemt ook toe. In 2017 werden meer dan 23.000 mensen vermoord, een record. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal moorden nog hoger dan een jaar geleden.