Mogelijk weer Catalaans zelfbestuur na benoeming nieuwe ministers

Voor Catalonië lijkt de weg vrij om het zelfbestuur weer terug te krijgen. Regiopresident Quim Torra heeft vier nieuwe ministers benoemd. Omdat zij lijken te voldoen aan de eisen van de Spaanse premier Rajoy wordt verwacht dat hij de bevoegdheden teruggeeft aan Catalonië.

Na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in oktober stelde Rajoy artikel 155 in, waardoor de Catalaanse ministeries door Madrid werden overgenomen. Na de regioverkiezingen in december zou Catalonië weer zelfbestuur krijgen, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

Eerder deze maand weigerde Rajoy nog om het Catalaanse regiobestuur te erkennen, omdat Torra vier ministers in zijn ploeg wilde opnemen die vanwege het referendum op de vlucht zijn voor justitie of in voorarrest zitten. Rajoy zei het zelfbestuur pas terug te geven als Torra een "werkbare regering" heeft aangesteld.

Met de benoeming van de vier nieuwe ministers lijkt Torra aan die eis te voldoen en zou Catalonië weer zelfbestuur kunnen krijgen.