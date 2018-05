Celstraffen voor havenbrand Limburg, hoofdverdachte vrijgesproken

Henk V., eigenaar van de jachthaven in Wessem, is vrijgesproken van betrokkenheid bij de havenbrand in Ohé en Laak, eind 2014. Twee andere verdachten moeten wel de cel in. Zij zijn veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor brandstichting.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen Henk V. Volgens het OM was hij het brein achter meerdere brandstichtingen in de regio en wilde hij de verzekering oplichten. De rechtbank oordeelt dat daar niet genoeg bewijs voor is.

Tegen de andere twee verdachten was zes jaar cel geëist. De straf van de rechtbank valt lager uit omdat de rechter uitgaat van één brandstichting waarbij drie woonboten in vlammen opgingen, in plaats van drie afzonderlijke brandstichtingen.

Reeks havenbranden

Eind 2014 en begin 2015 waren er havenbranden in Herten, Ohé en Laak, Roermond en Wessem. Van die laatste was Henk V. mede-eigenaar.

Het OM denkt dat hij brand liet stichten in zijn eigen haven om miljoenen aan verzekeringsgeld op te strijken. De andere branden liet hij volgens het OM stichten om het beeld te creëren dat een pyromaan actief was.

Bewijs

De rechtbank ziet dat anders en oordeelt dat de man geen financieel voordeel had bij de branden. Ook viel met dna-bewijs en telefoongegevens niet vast te stellen of hij de bewuste avond in de buurt van de haven was, meent de rechter.

Voor de andere twee verdachten ligt de zaak anders. De rechter veroordeelt ze voor betrokkenheid bij de brand in de haven van Ohé en Laak. Van beiden werd dna gevonden op doppen van jerrycans. Ook blijkt uit telefoongegevens dat de twee in de buurt waren op het moment van de brand, schrijft 1Limburg.