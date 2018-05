Israel bouwt 'ondoordringare' blokkade onder zee

Terwijl Palestijnen vandaag met boten de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook wilden doorbreken, is Israël dit weekeinde begonnen met de bouw van een barrière in zee. Deze constructie bevindt zich deels onder water en moet, volgens Israël, voorkomen dat Hamas-sympathisanten via het water Israël binnenkomen.

In het hele kustgebied geldt al jaren dat de Palestijnen maar beperkte toegang hebben tot de zee. Ze moeten dicht bij de kust blijven en worden streng in de gaten gehouden door Israëlische patrouilleboten. Uit protest tegen die zeeblokkade, voer vanochtend het schip Al-Hurija (de Vrijheid) uit de haven van Gaza. Aan boord waren Palestijnse studenten, activisten en twee mensen die onlangs gewond zijn geraakt tijdens botsingen met het Israëlische leger. De boot werd al binnen enkele uren in beslag genomen door de Israëlische marine, de opvarenden zijn opgepakt.