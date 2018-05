Populaire show Roseanne stopt na racistische tweet van comédienne

De Amerikaanse zender ABC Entertainment stopt met de show van Roseanne Barr, na een racistische tweet van de comédienne en actrice. De tweet ging over Valerie Jarrett, een voormalig adviseur van president Obama.

Jarrett is een Afro-Amerikaanse die werd geboren in Iran. Volgens Barr was Jarrett de baby die voortkwam uit de Moslimbroederschap en Planet of the Apes. ABC Entertainment-baas Channing Dungey noemde dat weerzinwekkend, schreef dat het "niet overeenkomt met onze waarden" en liet weten dat zij de stekker uit de show haalt. Een tweede deel van de show zou in het najaar te zien zijn.

Aanhanger van Trump

De opvolger van de populaire serie uit de jaren 90 was dit voorjaar een kijkcijferhit. Vooral onder conservatieve kijkers was Roseanne populair. Het personage van Barr uitte steun voor president Trump. En de actrice is zelf een uitgesproken aanhanger van de president, in tegenstelling tot de grote meerderheid van de Hollywoodsterren.

Slechte grap

De bewuste tweet is verwijderd, maar er circuleert een screenshot van. Vandaag maakte Barr haar excuses aan Jarrett en alle Amerikanen en schreef dat haar grap getuigde van slechte smaak. "Het spijt me oprecht dat ik een slechte grap maakte over haar politiek en haar uiterlijk", schreef ze. "Ik had beter moeten weten."