KNVB neemt Oranje ClubCard volledig in beheer

Voetbalbond KNVB gaat de zogeheten Oranje ClubCard vanaf 1 juli zelf uitgeven. Supporters van het Nederlands elftal konden eerder de kaart ook via de Supportersclub Oranje bemachtigen.

De KNVB kiest er nu voor om de kaart zelf uit te gaan geven en zet daardoor de Supportersclub buitenspel.

Vorig jaar kwam de Supportersclub in opspraak naar aanleiding van een bericht op de onderzoekssite Follow the Money, waarin werd beweerd dat het bestuur zichzelf had verrijkt.

Na onafhankelijk onderzoek bleek later dat er geen sprake was van corruptie, maar dat er wel fouten waren gemaakt in de boekhouding. Follow the Money bleef achter de publicatie staan. "Dit onderzoek is oncontroleerbaar, omdat het niet openbaar wordt gemaakt vanwege de bepaalde geheimhouding waar accountants aan zijn gebonden", zei Eric Smit van FTM. "Maar de reden daarvoor is ondeugdelijk. Er wordt gezegd dat er geen maatschappelijk belang is, maar het Nederlands elftal en de supporters zijn juist wél van maatschappelijk belang."

Geen verband

De KNVB zag destijds geen aanleiding de samenwerking met de Supportersclub te beëindigen. Nu dus wel, al bestrijdt de bond dat de beslissing iets te maken heeft met de eerdere ophef.

De prijs van de Oranje ClubCard blijft hetzelfde: 17,50 euro per seizoen. Voor dat bedrag krijgen supporters onder meer korting op thuiswedstrijden van het Nederlands elftal, de Nederlandse voetbalsters en Jong Oranje en exclusief toegang tot kaarten voor uitwedstrijden van het Nederlands elftal (zowel mannen als vrouwen).

Het blijft ook mogelijk om zonder ClubCard thuiswedstrijden van Oranje te bezoeken.