Weinig retailverdriet om Blokker: 'Het is geen love brand'

Gezwalk

Koelemeijer vraagt zich af of het tij nog te keren is voor de keten. "De familie kan er geld in blijven pompen, maar dat heeft niet veel zin." De keten moet vooral goed nadenken over de strategie. "Hoe ze nog een toegevoegde waarde kunnen leveren. En doen waar je in gelooft. De afgelopen jaren was het vooral gezwalk."

Volgens Koelemeijer zou Blokker zich het beste kunnen proberen hét platform voor huis en huishouden te worden. Daardoor zouden ze het online-aandeel, nu 15 procent van de omzet, kunnen vergroten. "Maar daarnaast zou ik de winkelfilialen wel openhouden. Dan wordt het een platform online én in de winkelstraat."

Blokker wijst er in een reactie op dat heel veel klanten de vernieuwde winkels enorm waarderen. "We hebben nu ruim 400 vernieuwde winkels, daar hebben we weer veranderingen aangebracht", zegt een woordvoerder. "De schappen zijn veranderd, er is nieuw assortiment aangebracht. Dat is een continu proces."

Daarbij is het assortiment online enorm gegroeid. "We hebben ook een online marktplaats waar derden hun producten aan kunnen leveren. We werken daar keihard aan. De combinatie online en winkels blijft het speerpunt."