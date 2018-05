175.000 Starbucksmedewerkers op discriminatie-cursus: dit is wat ze leren

De cursus bestaat specifiek uit oefeningen om deelnemers te laten zien hoe vooroordelen erin sluipen, laat een van de ontwikkelaars aan persbureau AP weten. "We willen de mensen niet het gevoel geven dat ze slecht zijn, omdat ze een vooroordeel over een bepaalde groep hebben, maar we willen ze leren waarom ons brein deze vooroordelen heeft."

Ook jij hebt vooroordelen

Vanmiddag draait het dus niet alleen om racisme, maar ook om alle andere denkbare vooroordelen die werknemers zouden kunnen hebben ten opzichte van een klant. En dat is precies wat er nodig is, stelt Noëlle Beerepoot. Zij geeft cursussen bij het Bureau Discriminatie Zaken.

"Iedereen wil aardig gevonden worden en niemand geeft graag toe dat hij of zij in patronen denkt of vooroordelen heeft", zegt Beerepoot. "Maar de cursisten moeten inzien dat ze niet zo rechtschapen zijn als ze zouden willen. Ze moeten zich realiseren dat ze zelf veel invullen."

Dat doen we bijvoorbeeld ook met eten. "Als je iets nog nooit hebt gegeten en het ziet er niet lekker uit, ga je er meteen van uit dat het vies is. Je weet pas of het wel of niet lekker is als je hebt geproefd." Het oordeel is er dus meteen.

En die chirurg...

Het raadseltje over de chirurg, waar dit artikel mee begint, is een beproefde methode om cursisten in te laten zien dat ook zij onbewuste associaties hebben. Is de gewonde jongen uit het verhaaltje misschien geadopteerd? Of ging de moeder van het kind vreemd? Gaat het hier om een homostel of over pleegouders? Dit zijn de antwoorden die voorbij komen.

"Vooral vrouwen schrikken zich rot als blijkt dat de chirurg de moeder van het kind is", zegt Beerepoot. "We denken bij een chirurg al snel aan een witte man die NRC Handelsblad leest, golf speelt en een dikke auto rijdt en minder snel aan een vrouw."