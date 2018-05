Code oranje in het hele land behalve op de Wadden

In het hele land, met uitzondering van de Wadden, is code oranje van kracht vanwege zware onweersbuien. Bij de buien valt plaatselijk zeer veel regen,schrijft het KNMI. In het Waddengebied geldt code geel voor onweersbuien. Ook daar is kans op veel regen en daarnaast windstoten en hagel.

Op de rijkswegen staat zo'n 100 kilometer file. Een klein uur geleden was dit nog 350 kilometer. "We zien de files teruglopen, maar het is nog wel veel voor dit tijdstip", zegt een woordvoerder van de Verkeersinformatiedienst.

Hij adviseert automobilisten die in regenbuien terechtkomen hun rijstijl aan te passen en goed afstand te houden. Op snelwegen rond Rotterdam is vooral veel wateroverlast.