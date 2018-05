Japan introduceert kogeltrein in Hello Kittystijl

De status die Hello Kitty in Japan geniet, is te vergelijken met die van Nijntje in Nederland. De Nederlandse Spoorwegen kijken desgevraagd met interesse naar het Japanse idee: "We hebben al eerder thematreinen gehad, zoals de leestrein tijdens de Boekenweek en een trein geheel in de stijl van het Groninger Museum", zegt persvoorlichter Erik Kroeze.

Nijntje-treintje

Dat er ooit een Nijntje-trein komt, lijkt hem niet ondenkbaar: "Nijntje is een nationaal icoon. Bovendien is Utrecht de treinstad, een spin in het weg van het treinverkeer en Dick Bruna woonde er. Daar een Nijntje-treintje laten rijden, is best een sympathiek idee. Dus als iemand met het verzoek komt, is de NS zeker in voor zulke dingen."