'Het lijkt wel of het CBR hier extra geld uit wil kloppen'

Mevrouw Bergsma: derde controle binnen half jaar

Mevrouw Bergsma is 75 en heeft diabetes. Dat betekent zij via de huisarts af en toe een verwijzing krijgt naar de oogarts om te controleren of haar ogen nog wel voldoende in orde zijn, want door suikerziekte kunnen ook oogafwijkingen ontstaan. De laatste controle was in september vorig jaar.

75 jaar worden betekent echter ook dat je als oudere door het CBR voor vijf jaar getest moet worden, om te kijken of je nog wel in staat bent te rijden. In verband daarmee onderging mevrouw Bergsma in november twee nieuwe onderzoeken: één door een oogarts en daarnaast moest ze een gezondheidsverklaring invullen.

De uitslag was positief, dus ze ging ervan uit dat haar rijbewijs gewoon zou worden verlengd. In plaats daarvan kwam er bericht van het CBR dat ze wéér een nieuwe oogtest moest ondergaan en dat ze daarnaast bepaalde medicijnen zou moeten minderen.

Toen mevrouw Bergsma bij de oogkliniek kwam voor de derde test in een half jaar, moesten ze ditmaal zo'n 65 euro afrekenen (inmiddels is dat tarief 100 euro). Haar dochter is boos dat iedereen met een probleem met een rijbewijs volkomen afhankelijk is van het CBR. Er zijn volgens haar onvoldoende controlemechanismes om te checken of de organisatie wel zorgvuldig met die macht omgaat.

Dat laatste spreekt het CBR zelf tegen. Volgens de woordvoerder is er een raad van toezicht en een goede klachtenprocedure. Opdrachtgever is het ministerie van Infrastructuur, dat eens in de vijf jaar een evaluatie houdt van het CBR. De woordvoerder zegt wel dat "er ook hier iets niet helemaal goed is gegaan".

(De naam van mevrouw Bergsma is veranderd om haar privacy te respecteren.)