Dodelijke schietpartij Luik: wat weten we van de dader?

De dader van de schietpartij in het centrum van Luik, waarbij vanochtend behalve de schutter zelf, twee agenten en een omstander om het leven kwamen en vier agenten gewond raakten, is de Belg Benjamin Herman. Hij komt uit het stadje Rochefort, in de Ardennen, waar hij in 1982 werd geboren.

Herman zat een celstraf uit voor verschillende vergrijpen. Hij zou eigenlijk nog twee jaar vastzitten, maar was zich aan het voorbereiden op een vervroegde vrijlating. Daartoe had hij al dertien keer verlof gehad en dat was altijd probleemloos verlopen. Daarom was niet te voorzien dat het deze keer mis zou gaan, zei minister van Justitie Geens.

Maar gisteren, toen hij acht uur buiten de gevangenis in Lantin mocht doorbrengen, keerde hij 's avonds niet terug. Er gold een opsporingsbevel tegen hem; mogelijk wilden de agenten die hij doodschoot hem controleren en liep de situatie uit de hand.

Marginaal en extreem gewelddadig

Overigens heeft Herman al een langer strafblad. Hij is verschillende keren veroordeeld voor drugssmokkel, geweldpleging, diefstal en vandalisme. Zo overviel hij in 2008 samen met een broer een supermarkt in Marche-en-Famenne. De buit bedroeg 180 euro. Het tweetal ging ervandoor in een auto met gestolen nummerplaten. Herman en zijn broer waren op dat moment allebei verslaafd aan heroïne.

Herman was belijdend moslim, maar berichten dat hij geradicaliseerd is, worden door de politie ontkend, al zou hij in de gevangenis wel contact hebben gehad met geradicaliseerde moslims. Medegevangenen omschrijven hem tegenover de Franstalige omroep RTBF als "een randfiguur en extreem gewelddadig". Herman had geen contact meer met zijn familie.

Terroristische daad

Het motief van de dader voor de schietpartij in Luik is niet duidelijk. Justitie onderzoekt of het om een terroristische daad gaat. Of H. op het moment dat hij de agenten doodschoot "Allahu akbar" heeft geroepen, zoals sommige Belgische media melden, is onduidelijk.

Ook wordt onderzocht of Herman achter de overval op een juwelier zat, afgelopen nacht in Rochefort. Nadien is een 30-jarige man door het hoofd geschoten in Marche-en-Famenne; of Herman daar ook mee te maken gehad wordt eveneens onderzocht.

Het federaal parket maakt woensdagochtend meer bekend over de resultaten van het gerechtelijk onderzoek tot dan toe.