Familie Fortuyn bezorgd: 'Niemand controleert of Van der Graaf emigreert'

De familie van Pim Fortuyn heeft kritiek op het besluit van de rechter om de meldplicht van Volkert van der Graaf op te heffen. "Van der Graaf heeft gezegd dat hij wil emigreren, maar als hij uiteindelijk toch niet gaat, betekent dat feitelijk twee jaar strafkorting", zegt advocaat Richard van der Weide namens de familie van de vermoorde politicus.

Van der Graaf had nog twee jaar te gaan in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. "Maar daar is nu nog maar weinig van over. Zijn voorgenomen vertrek naar het buitenland, waarmee hij zijn verzoek tot het opheffen van zijn meldplicht motiveerde, is niet als voorwaarde gesteld. Er wordt dus niet gecontroleerd of hij ook daadwerkelijk gaat of niet." Dat maakt van Van der Graaf een gewoon vrij man, redeneert Van der Weide.

Ongewenst vreemdeling

Van der Graaf kwam in 2014 voorwaardelijk vrij, toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Van der Graaf zegt naar het buitenland te willen verhuizen, maar hij had nog een meldplicht waardoor hij zich eens in de zes weken moet melden bij de reclassering. Om dit te veranderen, had hij een kort geding tegen de Staat aangespannen en de rechter gaf hem gelijk. Van der Weide gaat contact opnemen met het Openbaar Ministerie om te kijken of hoger beroep mogelijk is.