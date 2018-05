Meer dan 100 onbekende oorlogsslachtoffers Ereveld Loenen opgegraven

Van sommige van de onbekende slachtoffers zijn wel wat gegevens bekend. "Soms weten we bijvoorbeeld het geslacht van het slachtoffer of de vindplaats", legt Vleugels uit. Maar in alle 103 gevallen zijn het onvoldoende gegevens om vast te stellen wie het precies is.

Daarom worden vanaf vandaag 103 grafstenen gelicht en worden de botten heel voorzichtig opgegraven. "Het verhaal dat deze mensen ons nog kunnen vertellen zit in hun stoffelijke resten", vertelt Geert Jonker, commandant bij het BIDKL en hoofd van het onderzoeksteam. Hij gaat de komende tijd in groepen van tien de slachtoffers opgraven en onderzoeken. "Aan de hand van de stoffelijke resten, de benen, zullen we constateren hoe oud iemand was, kijken we naar de lengte, het gebit en de doodsoorzaak."

Het is de laatste keer dat er oorlogsgraven van onbekende slachtoffers worden opgegraven. "Het is een lang project. We proberen dit jaar alle 103 de slachtoffers op te graven, maar daarna zullen we nog enkele jaren bezig met dna-onderzoek", verwacht Vleugels