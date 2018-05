Geen strengere regels voor recreatieve dronevliegers

Het kabinet komt toch niet met strengere regels voor mensen die als hobby met een drone vliegen. Zij mogen nu maximaal 120 meter hoog vliegen met hun drone, maar het kabinet wilde dat verlagen naar 50 meter. Dat gaat niet door, omdat de Europese Unie ook bezig is met nieuwe regels voor dronevliegers.

Volgens de aanstaande Europese regels mogen hobbyisten gewoon op 120 meter hoogte blijven vliegen. De nieuwe regelgeving gaat naar verwachting halverwege 2019 in. Het heeft dus geen zin om de Nederlandse regels voor die tijd aan te scherpen, om ze daarna weer terug te moeten veranderen.

Daarom heeft het kabinet besloten om de voorgenomen aanscherping van de vliegverkeersregels voor hobbyisten niet voort te zetten, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Professionals met minidrone

Mensen die voor hun werk met een minidrone (lichter dan 4 kilo) vliegen, hebben nu al te maken met een maximale vlieghoogte van 50 meter, wat het kabinet dus eigenlijk ook wilde voor amateurs.

Maar Europa gaat uit van een vlieghoogte van 120 meter, ook voor professionals met een minidrone. Daarom kijkt het kabinet of het de vlieghoogte voor deze groep nu alvast kan verhogen van 50 naar 120 meter. Alleen voor beroepsmatige vliegers met een drone zwaarder dan 4 kilo gelden straks andere regels.

Zorgen over amateurs

In maart was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over drones. Vertegenwoordigers van onder meer de luchtvaartsector, defensie en de politie zeiden zich toen zorgen te maken over recreatieve dronevliegers. Die zouden te weinig weten over de risico's van het vliegen met drones. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat drones hulpdiensten in de weg zitten. Zo kon een traumahelikopter begin mei niet landen omdat er een drone in de weg vloog.