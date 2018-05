Facebook maand op zwart in Papoea-Nieuw-Guinea 'voor onderzoek'

De regering van Papoea-Nieuw-Guinea heeft besloten Facebook een maand offline te halen. Het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie wil in die periode onderzoek doen naar het gebruik van het netwerk, schrijft de lokale nieuwssite Post-Courier.

"Deze tijd zal worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van nep-accounts, het delen van pornografische afbeeldingen en van valse en misleidende informatie, zodat de gebruikers kunnen worden gefilterd en verwijderd", zegt minister Sam Basil tegen de site. Hij zegt met deze maatregel een in 2016 ingevoerde internetwet na te leven.

De minister stelt dat de site op zwart moet, zodat het verschil tussen wel en geen gebruik goed kan worden gemeten. Het moet er daarnaast toe leiden dat "authentieke mensen, met echte identiteiten" het platform daarna op "verantwoorde wijze" kunnen gebruiken. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat Papoea-Nieuw-Guinea zijn eigen Facebook-alternatief gaat ontwikkelen, zegt de minister.

Noodzakelijkheid onduidelijk

Aim Sinpeng, een media-expert van de Universiteit van Sydney, zet in gesprek met The Guardian vraagtekens bij de maatregel. "Een maand is een interessante periode voor een ban, maar het is mij onduidelijk wat ze hiermee hopen te bereiken en waarom een ban noodzakelijk is."

Daarnaast heeft ze vraagtekens bij de informatie die de overheid gaat verzamelen. Ze merkt op dat er andere manieren zijn om de analyse uit te voeren. Volgens Sinpeng ligt de internet- en Facebook-dekking op het eiland op ongeveer 12 procent, op een bevolking van ruim 8 miljoen mensen. De expert vreest dat dit een opmaat is naar het definitief op zwart zetten van de site.

De problemen die de minister beschrijft, bestaan wereldwijd en zijn zaken waar Facebook al geruime tijd voor onder vuur ligt. Maar er is zover bekend geen ander land dat Facebook op zwart heeft gezet om zo de gevolgen van ongewenste content beter te kunnen monitoren. Er zijn wel andere landen die het sociale netwerk niet toelaten, zoals China en Noord-Korea.

Facebook zegt contact te hebben opgenomen met de overheid van Papoea-Nieuw-Guinea "om de zorgen te begrijpen".