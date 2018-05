Ooggetuige Luik: 'Ze riepen: wegwezen, rennen!'

"Ik liep hier over straat toen ik schoten hoorde." Aan het woord is een jonge vrouw die in de buurt was van de schietpartij in Luik, waarbij twee politieagenten en een voorbijganger zijn doodgeschoten door een man. Volgens de Belgische justitie is de dader een gevangene die op verlof was.

De getuige kreeg mee hoe de omgeving geƫvacueerd werd. "Ik zag mensen lopen, sommigen renden. Op dat moment had ik niet precies door wat er aan de hand was. Mensen riepen: 'wegwezen! Rennen!'"

Ook een andere getuige had tijd nodig om te verwerken wat er om hem heen gebeurde. "De politie was gespannen. Vroeg ons om dekking te nemen."