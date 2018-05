Leeuwendeel zwemwater plassen en kust prima van kwaliteit

In Nederland is het zwemwater in recreatieplassen en aan de kust op de meeste plekken goed of uitstekend van kwaliteit. Volgens onderzoek van het Europese Milieuagentschap (EMA) gold dat vorig jaar voor 90 procent van de onderzochte wateren.

In totaal werden 719 zwemplekken onderzocht, waarvan 93 aan de kust. De onderzoekers testten monsters tijdens het zwemseizoen op onder meer de aanwezigheid van de E.coli-bacterie, ook wel bekend als de poepbacterie.

Twintig plekken kregen het predicaat slecht. Dat was er een meer dan in 2016.

Minimumeisen

95 procent van het zwemwater in Nederland voldoet aan de minimumkwaliteitseisen van de EU-regelgeving. Dat ligt ongeveer in lijn met de kwaliteit van zwemwater in andere EU-lidstaten. Nederland scoort wel minder goed in Europa als het gaat om plekken met een uitstekende waterkwaliteit. Gemiddeld is 85 procent van de Europese zwemwateren uitstekend, in Nederland is dat 73 procent.

Luxemburg en Malta scoren het beste. In Estland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werd relatief veel vervuild zwemwater aangetroffen.

Voortdurend aandacht nodig

De laatste veertig jaar is de kwaliteit van zwemwater in de EU aanzienlijk verbeterd, met name door strengere regelgeving en toezicht. Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA, wil waken voor achteroverleunen. "We mogen niet zelfgenoegzaam zijn. Om ons zwemwater schoon te houden, is voortdurende aandacht van beleidsmakers nodig. Daarom blijft de regelmatige controle en beoordeling van badzones een cruciale taak."

Op de site Zwemwater.nl is een overzicht van alle beoordeelde baden in Nederland, met de kwaliteit van de afgelopen vier jaar te zien.