Stiefvader krijgt 10 jaar en tbs voor misbruiken en doden Djamila (12)

De man uit Hoogeveen die zijn 12-jarige stiefdochter misbruikte en doodde moet 10 jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Het OM had dezelfde straf geƫist, meldt RTV Drenthe.

Freddy D. verklaarde dat hij verliefd was geworden op de 12-jarige Djamila. Hij wilde met haar vrijen en nam haar in oktober vorig jaar mee naar een landweg in Overijssel. Toen hij haar liet toekijken hoe hij zichzelf bevredigde begon het meisje te gillen en zei ze dat ze naar haar moeder wilde. De man verklaarde in paniek te zijn geraakt en haar gewurgd te hebben.

'Ik heb iets heel ergs gedaan'

Voor hij zichzelf aangaf bij het politiebureau in Assen reed hij urenlang rond. Het lichaam van het meisje lag al die tijd naast hem op de bijrijdersstoel, bedekt met jassen. Tijdens de rit belde hij zijn moeder en zei dat hij "iets heel ergs had gedaan".

De man is onderzocht door deskundigen en verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij functioneert op het niveau van een kind van 7 tot 12 jaar. In de rechtszaal heeft Freddy D. zelf gezegd dat hij een hoge straf verdient: "Ik ben een smeerlap."