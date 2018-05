Tegenstanders Lelystad Airport vertrouwen metingen niet

Tegenstanders van de uitbreiding van Lelystad Airport vertrouwen de geluidsmetingen niet die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat morgen gaat doen. Stichting Red de Veluwe gaat daarom eigen meetapparatuur neerzetten.

Op verzoek van de tegenstanders vliegt morgen een Boeing 737 over onder meer Overijssel, Gelderland en Flevoland. Door deze belevingsvlucht kunnen bewoners ervaren hoe het is als een vliegtuig op ongeveer 1800 meter overvliegt.

De Boeing vliegt de routes die de vliegtuigen ook gaan vliegen als Lelystad vanaf 2020 vakantievluchten van Schiphol overneemt. Het ministerie heeft op elf plekken meetapparatuur geplaatst maar sommige inwoners vertrouwen die apparatuur niet.

Air show

"We hebben in het verleden gezien dat het niet altijd goed gaat. En als het ministerie zegt wij gaan dat even regelen, moet je oppassen dat je niet 'geschiphold' wordt", zegt Jaap Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe tegen Omroep Gelderland.

Coos Paulusma uit Epe is ook kritisch over de 'belevingsvlucht'. "Ik hoop dat de mensen het niet zien als een spectaculaire air show. Maar dat ze zich realiseren dat er straks vijftig keer per dag een vliegtuig over je heen gaat komen. Met name in de zomermaanden, wanneer de vakantievluchten op volle sterkte uitgevoerd gaan worden."

Rob de Wit van de werkgroep Laagvliegroutes NEE is het hardst in zijn oordeel. "Die vlucht is een wassen neus. Ik verwacht er helemaal niets van, het is onzin. Dit is een verhaal voor de b├╝hne", aldus De Wit tegen RTV Drenthe.

Schiphol

De proefvlucht heeft officieel geen invloed op de uitbreiding van Lelystad Airport. Meerdere Tweede Kamerleden hebben wel aangegeven benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het onderzoek.

Lelystad Airport breidt uit om Schiphol te ontlasten. Vanaf 2019 zouden er vakantievluchten vertrekken vanaf de regionale luchthaven, maar de uitbreiding wordt met zeker een jaar uitgesteld.