Cel voor jongens die keien plaatsten waardoor zwangere vrouw crashte

De rechter heeft celstraffen opgelegd aan drie jongens die in juni vorig jaar zware keien op een weg hebben gelegd in Schijndel. Twee verdachten krijgen een straf van 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6 voorwaardelijk. De derde kreeg 10 maanden waarvan 5 voorwaardelijk, schrijft Omroep Brabant. De daders waren 16, 17 en 18 jaar oud toen ze het misdrijf pleegden.

Een 32-jarige vrouw raakte zwaargewond toen ze met haar auto tegen de keien aan reed. Ze was op dat moment tien weken zwanger. Ze zit sinds het ongeluk in een rolstoel en moet nog jaren revalideren. Haar baby hield niets over aan het ongeluk. In januari beviel de vrouw van een gezonde dochter. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 190.000 euro.

Justitie noemt de actie poging tot moord, de rechter gaat daarin mee. Omdat de jongens bewust een kei van 40 kilo meer dan honderd meter hebben versleept, vindt de rechter dat ze hadden kunnen weten dat hun actie grote gevolgen kon hebben.