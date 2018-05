Vijf verdachten opgepakt voor dodelijke ripdeal Breda

De politie heeft vijf verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Breda. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen die allemaal uit Limburg komen.

In april werd de 26-jarige Kaan S. doodgeschoten in een flat in Breda. Burgemeester Paul Depla zei later dat het om een ripdeal ging, een actie waarbij de ene crimineel de ander berooft van geld of drugs. Depla noemde de schietpartij als voorbeeld van de gevolgen van illegale wiethandel.

Begin deze maand werd in de berm van de A58 bij Gilze een kalasjnikov gevonden. Die is waarschijnlijk gebruikt om het slachtoffer door het hoofd te schieten.

De aanhoudingen werden gedaan na doorzoekingen van twaalf huizen. In Roermond werden twee mannen van 21 en 22 jaar oud opgepakt. In Venlo arresteerde de politie een 26-jarige man. Een 28-jarige vrouw werd in Sittard aangehouden en in Geleen werd een vrouw van 27 opgepakt, schrijft Omroep Brabant.