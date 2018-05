Nederlandse deelname World of Dance: Jennifer Lopez streng maar rechtvaardig

Of ze eerste zijn geworden en een miljoen dollar hebben gewonnen, mogen ze niet zeggen, maar een ding is wel zeker: de Nederlandse breakdancegroep The Ruggeds is een van de twintig deelnemers van het populaire Amerikaanse programma World of Dance.

"Je zult toch echt moeten kijken om erachter te komen of we gewonnen hebben", vertelt Andy Tjong, een van de dansers van The Ruggeds, in het NOS Radio 1 Journaal.

Vanavond is de eerste aflevering van het tweede seizoen van het programma, waar wekelijks zo'n 9 miljoen mensen naar kijken. Door bevriende dansers uit de Verenigde Staten kwamen ze op de radar bij producenten van World of Dance. "We kregen het verzoek om wat materiaal op te sturen. Dat is in de smaak gevallen, want in januari zijn we richting Amerika gegaan."

Of ze ver zijn gekomen, mocht Tjong dus niet zeggen. "Je weet hoe Amerikanen zijn. Contract op contract op contract." Wel kon hij iets zeggen over Jennifer Lopez, een van de vier juryleden. "Zij is streng maar rechtvaardig."

The Ruggeds komen uit Eindhoven en bestaan sinds 2005. "We hebben tien actieve leden", vertelde Tjong. "Daarnaast hebben we nog een paar oudere jongens die wel deel uitmaken van de groep, maar weinig actief zijn met wedstrijden."