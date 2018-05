Taakstraf geëist tegen man die dode moeder drie jaar in huis hield

De man die zijn overleden moeder bijna drie jaar verborgen hield in een huis in Oirsbeek krijgt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De 91-jarige vrouw overleed in juli 2013. Ze werd bijna drie jaar later gevonden in een kist in haar huis. Haar zoon, die bij haar in huis woonde, werd aangehouden. In eerste instantie op verdenking van moord of doodslag.

Het OM denkt niet meer dat hij iets met de dood van zijn moeder te maken heeft, maar verwijt hem wel dat hij het lichaam verborgen heeft. Hij bleef al die tijd het pensioen opstrijken. Dat bedrag van zo'n 15.000 euro heeft hij al moeten terugbetalen.

Goedemorgen en welterusten

De man verklaarde in de rechtbank dat het een wens van zijn moeder was om haar dood te verzwijgen. Ze zou bang zijn geweest dat haar zoon anders het huis moest verlaten. Naar eigen zeggen wenste de man zijn moeder ook na haar dood elke ochtend goedemorgen en elke avond welterusten. Na verloop van tijd raakte hij gewend aan de situatie, meldt 1Limburg.

In het huis werden meerdere kattenlijkjes gevonden. Ze lagen gewikkeld in plastic in de kelder. Zeven nog levende katten zijn uit huis geplaatst. De rechter heeft al besloten dat de man geen huisdieren meer mag houden.