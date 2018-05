Man schiet twee agenten en voorbijganger dood in Luik

In Luik zijn twee politieagenten en een voorbijganger doodgeschoten door een man, bevestigt de politie. Ook zijn er twee andere agenten gewond geraakt. De man gijzelde vervolgens een vrouw in een schoolgebouw. De schutter is "geneutraliseerd", meldt de gouverneur van Luik.

De politie is massaal ter plekke en de omgeving van de school is geƫvacueerd. Volgens een verslaggever van omroep VTM zou de dader zijn neergeschoten in de hal van de school, waar de gijzeling plaatsvond.

De schietpartij vond plaats op een groot kruispunt in de stad, op een van de grote boulevards. Veel straten zijn afgesloten en het is er chaotisch

Op beelden die in de buurt zijn gemaakt, zijn knallen te horen. Ook rennen mensen over straat: