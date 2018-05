170 agenten ingezet bij internationale actie in Limburg

De politie is bezig met een grote internationale criminaliteitscontrole in Limburg. In Elsloo en Eijsden zijn 170 agenten uit Nederland, Belgiƫ en Duitsland bezig met controles. Ook de Dienst Wegverkeer, douane en marechaussee zijn bij de actie betrokken.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen 1Limburg dat de actie bij de A2 vooral bedoeld is om bendes op te sporen die door Europa reizen om misdrijven te plegen. Ook hopen ze verkeersovertreders en ondermijning op te sporen.

De politie verwacht dat de actie tot in de loop van de middag gaat duren.